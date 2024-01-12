☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Ну до каких пор, можно транслировать мысли каких то идиотов типа этого кОте или ему подобных, неужели больше не о чём...Казах выдвинул тр...
  • Иосиф Калинин
    Идеология или ее отсутствие в данном случае совершено ни при чем! Никакая идеология не заставит казаха, узбека, таджи...Казах выдвинул тр...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Правильно думаете, идеология необходима, она  фундамент образования и воспитания.Казах выдвинул тр...

Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

15 января начнется наступление на Харьков. Об этом, как ужаленные, трубят западные СМИ. С одной стороны, это выглядит логичным - после того, что ВСУ делают с Белгородом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
Это не вопрос. Мы вынуждены исторически возвратить все советские территории
Ответить
8 час.
Сергей Oблезов
Хочет или не хочет, нам нет никакой разницы, оставлять партизанский отряд у себя за спиной никто не станет-все будет зачищено!
Ответить
6 час.
Людмила Голованова
Ну и зачем эта картинка: ДО И ПОСЛЕ!? А не хотите показать Донбасс до и после? Кладбище ангелов до и после и многое другое до и после.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх