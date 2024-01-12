15 января начнется наступление на Харьков. Об этом, как ужаленные, трубят западные СМИ. С одной стороны, это выглядит логичным - после того, что ВСУ делают с Белгородом.
Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
Это не вопрос. Мы вынуждены исторически возвратить все советские территории
Ответить
8 час.
Сергей Oблезов
Хочет или не хочет, нам нет никакой разницы, оставлять партизанский отряд у себя за спиной никто не станет-все будет зачищено!
Ответить
6 час.
Людмила Голованова
Ну и зачем эта картинка: ДО И ПОСЛЕ!? А не хотите показать Донбасс до и после? Кладбище ангелов до и после и многое другое до и после.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии