Хочет ли Харьков, чтобы мы его освобождали?

Хочет или не хочет, нам нет никакой разницы, оставлять партизанский отряд у себя за спиной никто не станет-все будет зачищено!

Людмила Голованова

Ну и зачем эта картинка: ДО И ПОСЛЕ!? А не хотите показать Донбасс до и после? Кладбище ангелов до и после и многое другое до и после.