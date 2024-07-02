Заместитель муфтия Республики Дагестан рассказал, когда примут решение о запрете никаба. По его информации, был подготовлен список условий для скорейшего вынесения положительного решения по этому вопросу.
Подготовлен список условий: Муфтий Дагестана рассказал, когда примут решение о запрете никаба
Комментарии
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Виктор Горшков
Хватит идти на поводу. Они просто забалтывают и под конец скажут,что не желательно отменять . Необходимо ясно и четко сказать (вопрос, кто скажет? ) Что МЫ Россия и необходимо жить по нашим законам. Мы уважаем национальные традиции,если они не нарушают НАШИ законы. Не нравиться ,езжайте на свою родину и живите по своим законам. У нас тормозят те,кто не живет жизнью народа и "обособились " высоким забором и охраной и т.д.,но абсолютно всякому терпению приходит конец и даже надеясь спустить пар некоторыми уступками не спасет тех ,кто жирует за счет народа или примазывается к народу.
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