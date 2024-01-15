Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по кредитам

Азиатско-Тихоокеанский банк повысил процентные ставки по беззалоговым кредитам.Теперь кредит наличными на любые цели или цели рефинансирования возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 13,9% до 34,9% (ранее – от 2,5% до 32%) годовых при условии оформления договора личного страхования, от 21,9% до 42,9% (ранее – от 10,5% до 40%) годовых – при отказе от страхования.
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