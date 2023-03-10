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Запасные игроки «Бруклина» набрали 98 очков в матче против «Милуоки». Это рекорд НБА

Запасные игроки «Бруклина» в гостевом матче против «Милуоки» (113:118) набрали в сумме 98 очков и установили новый рекорд НБА.

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