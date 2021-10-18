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Новогодние праздники признали лучшим временем для оформления кредита

Новогодние праздники признали лучшим временем для оформления кредита

Москва, 19 октября. Банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов в разгар летних отпусков и в канун новогодних праздников, рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

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