Суд заочно арестовал гражданина ФРГ за незаконную съемку в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ленинский районный суд Курска заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, который незаконно пересек границу РФ в Курской области для съемки репортажа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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