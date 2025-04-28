РСХБ поверил в «Авито»

Единственный свободный от санкций банк намерен вывести классифайд на мировой уровень.ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНА/РБК «Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода “Авито” на публичные рынки капитала», — говорит Иван Тавринчитайте на monocle.