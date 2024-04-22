Макеты и кетчуп: как создавались спецэффекты для кино до появления компьютерной графики

Сегодняшний кинематограф имеет куда больше ненастоящих элементов, чем ранее. В первую очередь это связано с активным использованием компьютерной графики - она и проще в обращении и смотрится весьма правдоподобно.
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