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Понедельник – это наказание за всё то, что вы делали в выходные

Понедельник – это наказание за всё то, что вы делали в выходные

Идет ежик по пустыне, а навстречу ему верблюд. Ежик спрашивает: - Верблюд, а верблюд, у вас тут что, гололед? - Да нет, а что? - А чего тогда столько песку насыпали? Новый русский покупает квартиру: --Надеюсь, что она тихая? --Конечно тихая.

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