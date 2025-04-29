#Сводка на утро 29 апреля 2025 года Противник организовал налет на наши регионы в темное время суток.
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#Сводка на утро 29 апреля 2025 года Противник организовал налет на наши регионы в темное время суток.
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