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Ноябрьск в числе первых получил паспорт готовности к зиме

Ноябрьск в числе первых получил паспорт готовности к зиме

Все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме и в числе первых — город Ноябрьск. Документ говорит о том, что текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии, нормативный запас топлива есть.

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