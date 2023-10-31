Ноябрьск в числе первых получил паспорт готовности к зиме

Все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме и в числе первых — город Ноябрьск. Документ говорит о том, что текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии, нормативный запас топлива есть.