Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Все удивляются, зачем глава ЦРУ поехал в Москву, но никто не задаётся фундаментальным вопросом: понимаем ли мы, насколько бесполезен Европейский союз, а вместе с ним и те идиоты, которые им управляют?

Все удивляются, зачем глава ЦРУ поехал в Москву, но никто не задаётся фундаментальным вопросом: понимаем ли мы, насколько бесполезен Европейский союз, а вместе с ним и те идиоты, которые им управляют?

— Джузеппе Саламоне: (Италия)    Более того, помните историю о международной изоляции, на которую, как предполагалось, Мессия Марио Драги и его сторонники должны были обвинить Россию? Да, так бывает, что в один и тот же день в Москву приезжает сначала «министр иностранных дел» Ватикана, а затем глава ЦРУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Смирнова
Хохложопию надо додавливать, а затем, возможен переговор о мире.
Ответить
1 м.
Аркадий Цыганов
У США с Китаем подгорает. Очень-очень. С кем Россия, с тем и победа.
Ответить
4 н.
СК
Сергей Ковалев
&quot;понимаем ли мы, насколько бесполезен Европейский союз, а вместе с ним и те идиоты, которые им управляют?&quot; - вопрос автора, смешавшего в кучу - &quot;кони, люди&quot;... мы с поручиком считаем, что Евросоюз отдельно, &quot;идиоты, которые им управляют&quot; тоже отдельно, ибо &quot;идиоты&quot; чьи-то идиоты и понятно чьи, а Евросоюз (Европа) была, есть и будет в каком-то виде. ВВП, играющий вдолгую, обозначил интерес - &quot;от Лиссабона до Владивостока&quot;. кто хотел и мог, тот услышал. глава ЦРУ мог бы и не приезжать, если бы слушал, тогда лучше бы понимал, о чём у ВВП. Европу уничтожать Россия не собирается. ибо у ВВП Европа и её народы принципиально были, есть и будут, а вот все &quot;идиоты&quot;, усаженные гегемоном в высокие кресла, всего лишь на службе у глобального наднационального частного капитала, почти ухватившего во время распада Союза свою &quot;морковку&quot;, замахнувшегося на глобальную власть, но ... &quot;нешмогла&quot;, Россия оказалась против &quot;нового дивного мiра&quot; внутри всё той же пирамиды с паразитами наверху... и войны для паразитов лишь одна из граней надуваемых ими &quot;пузырей&quot;, кровавых пузырей.
Ответить
4 н.