Все удивляются, зачем глава ЦРУ поехал в Москву, но никто не задаётся фундаментальным вопросом: понимаем ли мы, насколько бесполезен Европейский союз, а вместе с ним и те идиоты, которые им управляют?

СК

Сергей Ковалев

"понимаем ли мы, насколько бесполезен Европейский союз, а вместе с ним и те идиоты, которые им управляют?" - вопрос автора, смешавшего в кучу - "кони, люди"... мы с поручиком считаем, что Евросоюз отдельно, "идиоты, которые им управляют" тоже отдельно, ибо "идиоты" чьи-то идиоты и понятно чьи, а Евросоюз (Европа) была, есть и будет в каком-то виде. ВВП, играющий вдолгую, обозначил интерес - "от Лиссабона до Владивостока". кто хотел и мог, тот услышал. глава ЦРУ мог бы и не приезжать, если бы слушал, тогда лучше бы понимал, о чём у ВВП. Европу уничтожать Россия не собирается. ибо у ВВП Европа и её народы принципиально были, есть и будут, а вот все "идиоты", усаженные гегемоном в высокие кресла, всего лишь на службе у глобального наднационального частного капитала, почти ухватившего во время распада Союза свою "морковку", замахнувшегося на глобальную власть, но ... "нешмогла", Россия оказалась против "нового дивного мiра" внутри всё той же пирамиды с паразитами наверху... и войны для паразитов лишь одна из граней надуваемых ими "пузырей", кровавых пузырей.