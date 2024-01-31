Жилой квартал с соцобъектами и логистическим центром могут построить в Рязанском районе Москвы

Строительство объектов будет идти за счет инвестора На юго-востоке Москвы на месте бывшей промзоны вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы в Рязанском районе появится жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром площадью почти 450 тысяч кв.
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