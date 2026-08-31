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Минтруд объяснил, сохраняется ли ежегодный отпуск во время беременности

Минтруд объяснил, сохраняется ли ежегодный отпуск во время беременности

Декрет включает два основных периода Во время отпуска по беременности и родам россиянкам продолжают начислять дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

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