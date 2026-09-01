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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Мусаева: «Вероятность ухода Тамерлана из ЦСКА есть, это может быть аренда или полноценный трансфер. Есть интерес от российских и турецких клубов»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, рассказал о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

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