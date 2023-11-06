Результаты по выборам в Муниципальный совет Кишинева

Все 305 протоколов выборов в муниципальный совет Кишинева обработаны. Таким образом, партия MAN получила 33,10% голосов, на втором месте - партия "Действие и солидарность" с 32,88% голосов, на третьем - ПСРМ с 9,64% голосов.
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