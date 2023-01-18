Жители Бурятии отдали мошенникам 12 миллионов с начала года

Жители Бурятии продолжают попадаться на удочки мошенников, в том числе телефонных. За первые две недели 2023 года жертвами мошенников стали 39 жителей республики, из которых 30 за последнюю неделю.
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