Названа следующая цель Киева в воздушном терроре против России

Следующей целью Украины является закрытие коммерческого воздушного пространства России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
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