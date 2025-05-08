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Царьград

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"Страна погрузится в хаос": Военкор Сладков привёл цитаты о России, помогающие понять происходящее

"Страна погрузится в хаос": Военкор Сладков привёл цитаты о России, помогающие понять происходящее

Ещё в июне 2023 года военкор Александр Сладков беседовал с руководителем Центра беспилотных систем имени Владимира Жоги.

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