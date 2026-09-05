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Два RJ-45, USB-C и складная антенна: Ubiquiti представила роутер-раскладушку за 100 долларов, и его уже раскупили

Два RJ-45, USB-C и складная антенна: Ubiquiti представила роутер-раскладушку за 100 долларов, и его уже раскупили

UniFi Travel Router Long-Range — это улучшенная версия UniFi Travel Router Ubiquiti представила новую версию портативного маршрутизатора UniFi Travel Router — модель Long-Range.

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