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Питориус: Германия может отправить миротворцев на Украину с согласия России

Питориус: Германия может отправить миротворцев на Украину с согласия России

ФРГ готова отправить своих миротворцев на Украину, если Россия даст свое согласие. Также, если стороны конфликта одобрят мандат для миротворческой миссии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его процитировало Reuters.

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