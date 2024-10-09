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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин останется тренером «Крыльев». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата»

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Самарский клуб занимает десятое место в Мир РПЛ, набрав 11 очков за 11 матчей.

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