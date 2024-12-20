Минобороны раскрыло детали ответного удара за атаку ВСУ ATACMS по Ростовской области

В ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области российскими военными были поражены здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч».
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