«Гений закупок»: пользователи сети отреагировали на новость о имуществе главы молдавской Антикоррупционной прокуратуры

Марчел Думбраван, назначенный главой Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, опубликовал свою декларацию о доходах за 2023 год, в которой указал несколько объектов недвижимости и финансовых активов, приобретенных по очень низким ценам.
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