Соболенко три раза подряд выиграла «тысячник» в Ухане

Арина Соболенко в финале WTA 1000 в Ухане обыграла Циньвэнь Чжэн со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Белоруска третий раз подряд победила на этом турнире – она также становилась чемпионкой в 2018-м и 2019-м.