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Сколько может получить курьер за месяц, работая без выходных

Сколько может получить курьер за месяц, работая без выходных

Мужчина рассказал, как ему удалось заработать 353 263 ₽ в доставке, и объяснил, из чего складывается такая сумма.

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