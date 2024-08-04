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В Бурятии из зон затопления эвакуировали более 100 жителей

В Бурятии из зон затопления эвакуировали более 100 жителей

В Бурятии из зон затопления эвакуировали более 100 местных жителей, сообщает прокуратура республики. "Органы прокуратуры республики за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах", – сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Надо же. А в этих районах, по моему, очень много староверов.
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14 час.

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