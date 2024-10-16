Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца года

Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены до конца 2024 года. В настоящее время проходят переговоры относительно потребления интернет-трафика пользователями, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии