Generation Mining привлекла 245 млн долларов на проект Marathon в Онтарио

Канадская компания Generation Mining объявила о завершении привлечения C$340 млн (около $244,7 млн) — финального пакета финансирования для строительства медно-палладиевого проекта Marathon на северо-западе провинции Онтарио.
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