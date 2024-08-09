«Счастливый час»: что происходит с мозгом, когда человек выпивает в веселой компании

Замечали ли вы, что даже равнодушные к алкоголю люди могут уйти в полный отрыв, если есть хорошая компания? Оказывается, что дело в реакциях, происходящих в мозге — они сильно зависят от социального фактора, говорят ученые.
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