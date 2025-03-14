В Грузии могут ввести принудительное лечение наркоманов

Активные консультации относительно форм лечения наркозависимых, в том числе принудительное лечение, ведутся в рамках проработки законопроекта об ужесточении наркополитики в Грузии, 14 марта заявил депутат парламента от правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе на заседании комитета.
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