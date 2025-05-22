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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Горбольнице Белокурихи придется вернуть "необоснованные" ковидные выплаты врачам

Горбольнице Белокурихи придется вернуть "необоснованные" ковидные выплаты врачам

Суд поддержал позицию отделения Социального фонда по Алтайскому краю, который счел, что понес излишние расходы Отделение Социального фонда по Алтайскому краю выиграло суд против Центральной горбольницы Белокурихи.

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