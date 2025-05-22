Горбольнице Белокурихи придется вернуть "необоснованные" ковидные выплаты врачам

Суд поддержал позицию отделения Социального фонда по Алтайскому краю, который счел, что понес излишние расходы Отделение Социального фонда по Алтайскому краю выиграло суд против Центральной горбольницы Белокурихи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии