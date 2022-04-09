Латифи врезался в барьеры в квалификации после столкновения со Строллом

Латифи врезался в барьеры в квалификации после столкновения со Строллом

Канадские пилоты Николас Латифи и Ланс Стролл столкнулись в первом сегменте квалификации к Гран-при Австралии.

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