В списке – земельные участки, жилые дома, садовые домики и гаражи. Специалистам предстоит оценить стоимость объектов и возможные убытки владельцев, после чего с ними заключат соглашения, а муниципалитет оформит право собственности на недвижимость.
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