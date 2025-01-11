В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Татарстане

В социальных медиа сообщается, что воспитанники детской футбольной секции в городе Набережные Челны нанесли сверстнику несколько ударов ногами в присутствии тренера, который на первоначальном этапе не пресек их действий.
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