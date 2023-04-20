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Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории плей-офф с 40 очками и 5 точными трехочковыми в матче

Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории плей-офф с 40 очками и 5 точными трехочковыми в матче

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс отметился 41 очком, 3 блок-шотам и двумя перехватами во втором матче серии с «Денвером» (122:113, 0-2).

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