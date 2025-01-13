Эксперты назвали ТОП-5 полезных для мозга продуктов

В список самых полезных продуктов вошли орехи и яйца.Для тех, кто готов начать год с заботы о своём здоровье, портал UfaTime опубликовал рекомендации специалистов Уфимского Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики по питанию.