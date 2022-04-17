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Геннадий Орлов об Алипе: «Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать»

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче «Зенит» – «Урал» (3:1).

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