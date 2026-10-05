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Курские новости

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В Курске изменили движение общественного транспорта из-за ДТП у Сеймского моста

В Курске изменили движение общественного транспорта из-за ДТП у Сеймского моста

Электробусы и автобусы, следующие в направлении Онкологического центра, направляют в объезд. Временно скорректирована схема движения троллейбусов №7 и №8.

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