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Артем Дзюба: Мы неплохо готовы физически. Начинаем играть в футбол - всё получается, начинаем успокаиваться, доминировать. Мы не имеем права играть боязливо

Артем Дзюба: Мы неплохо готовы физически. Начинаем играть в футбол - всё получается, начинаем успокаиваться, доминировать. Мы не имеем права играть боязливо

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба - о матче с «Бетисом» (2:3). — Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2.

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