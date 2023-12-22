Радиовсплеск, зафиксированный телескопом, не поддается объяснению

Захватывающие наблюдения за 35 повторениями быстрых радиовсплесков (FRB) открывают новые характеристики этих загадочных взрывов излучения из глубокого космоса, которые появляются и исчезают в течение нескольких миллисекунд.
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