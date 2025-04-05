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Радимов о том, останется ли «Оренбург» в РПЛ: «Шансов объективно мало. Соперников уровня Нижнего Новгорода больше не предвидится»

В пятницу «Оренбург» обыграл в гостях «Пари НН» (2:1) и после 23 матчей с 14 очками занимает в таблице 15-е место.

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