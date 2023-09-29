Похитившего сварочный аппарат на машине бывшей Миссис Россия задержали в Петербурге

Вместе с возлюбленной они обокрали строительный магазин на Парашютной улице. Как стало известно 78.ru, в Петербурге задержаны оба подозреваемых, похитивших сварочный аппарат на машине бывшей Миссис Россия-Вселенная.
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