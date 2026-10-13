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Захарова: ответные удары ВС РФ в Черном море стали для Киева опасным бумерангом

Захарова: ответные удары ВС РФ в Черном море стали для Киева опасным бумерангом

Российские войска в ответ на атаки Украины в Черном море подавляют боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе путем поражения судов и портовой инфраструктуры, которая задействована в военной логистике.

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