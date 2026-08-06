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«Челси» покупает левого защитника «Райо» Чаваррию за 19+2 млн евро (Фабрицио Романо)

«Челси» достиг соглашения с «Райо Вальекано» о трансфере Пепа Чаваррии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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