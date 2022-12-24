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В Свердловской области мужчина вычислил квартиру наркосбытчицы и силой заставил отдать ему наркотики

В Свердловской области мужчина вычислил квартиру наркосбытчицы и силой заставил отдать ему наркотики

Кировградский городской суд признал виновным жителя города Верхний Тагил в хищении наркотического средства в крупном объеме, а также в хранении этого вещества, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в официальном Telegram-канале.

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