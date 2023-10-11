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Средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты на территории РФ, дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью.

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