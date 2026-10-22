В Великобритании житель графства Суррей заработал 1,56 миллиона фунтов стерлингов (около 170 миллионов рублей) на коллекции карточек с покемонами, которую он около 15 лет хранил на чердаке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лерчек вернули 45...
- Экс-сотрудник КГБ...
- 25 лет «Единой Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым