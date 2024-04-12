Ученые создали магнитный материал при комнатной температуре

Ученые из Шведского университета Северного института теоретической физики и Венецианского университета Ка’ Фоскари впервые в мире сумели вызвать квантовую магнетизм в немагнитном материале при комнатной температуре.
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