Миллиардершу Блиновскую посадили в СИЗО

Королева марафонов Елена Блиновская нарушила правила домашнего ареста. Блогерша до 26 апреля будет находиться в СИЗО — такое решение принял суд после того, как блогер нарушила правила пребывания под домашним арестом.
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